مجلس النواب يعقد جلسة عمومية بعد غد الأربعاء تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020-2021

يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020 - 2021.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن هاته الجلسة ستعقد على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد صباح اليوم ذاته جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.

وأضاف المصدر ذاته أن هاتين الجلستين ستعقدان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

(ومع 08/02/2021)