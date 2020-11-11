مجلس النواب يعقد يومي الخميس والجمعة جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021

يعقد مجلس النواب، يومي الخميس و الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي رقم 65.20 لسنة 2021.

وأوضح مجلس النواب، في بلاغ، أنه سيتم يوم الخميس عقد جلسة عامة، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع القانون المالي، فضلا عن جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على تلك المداخلات. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم يوم الجمعة عقد جلسة عامة أولى، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ستخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي.

أما الجلسة الثانية، يضيف البلاغ، والتي ستعقد ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، فستخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، والتصويت على الجزء الثاني منه، وعلى مشروع القانون المالي برمته.

وخلص إلى أن هذه الجلسات ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

ومع:11/11/2020