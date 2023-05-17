مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين المغرب والسعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عقدها أمس الثلاثاء بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية.



وكان المغرب السعودية قد وقعا يوم 7 دجنبر الماضي، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وذلك إدراكا منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.



ووقع مذكرة التفاهم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، وذلك على هامش انعقاد أشغال الدورة 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، في العاصمة السعودية.



وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الثقافية، ومنها ما يتصل بمجالات التراث وفنون العمارة والتصميم، والمتاحف، والفنون البصرية، والمسرح والفنون الأدائية، والأدب والنشر، والأزياء، وفنون الطهي، والأفلام، والموسيقى، وكذا تبادل الخبرات بشأن الأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.



كما تغطي المذكرة تبادل المشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية بين البلدين، وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لذلك، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) .



واتفق الطرفان أيضا على العمل على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف المجالات الثقافية وإقامة البرامج التدريبية وجلسات العمل وتطوير القدرات وعقد الندوات للمختصين والمثقفين والفنانين من كلا الطرفين.



ومع: 17 ماي 2023