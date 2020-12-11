محند العنصر: إقرار الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ينبني على مرتكزات قانونية، و"جاء بإجراءات عملياتية"

قال الأمين العام للحركة الشعبية، السيد امحند العنصر، إن قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية ينبني على مرتكزات قانونية، وجاء بإجراءات عملياتية، لاسيما الإعلان عن فتح قنصلية واستثمارات في الأقاليم الجنوبية. وأوضح السيد العنصر، أن هذا القرار يدعم ويكرس الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تروم جعل الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين دول إفريقيا جنوب الصحراء وبقية العالم.

وأضاف أن الإعتراف الأمريكي "تاريخي ونابع عن دولة كبيرة لها مكانة في المنتظم الدولي وفي منظومة الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق ب"تصريح حكومي"، بل بقرار ينبني على مرتكزات قانونية. وتابع الأمين العام للحركة الشعبية أن القرار الأمريكي يعتبر مقترح الحكم الذاتي الأرضية الوحيدة للتفاوض من أجل إنهاء النزاع المفتعل.

ومن جهة أخرى، ذكر العنصر بأن جلالة الملك ألح على ثبات موقف المغرب من القضية الفلسطينية، حيث "يعتبرها جلالته قضية وطنية، وذكر بمساعيه لضمان حل للقضية بصفته رئيسا للجنة القدس".

ومع 11 دجنبر 2020