مدارس عليا.. عملية إضافية واستثنائية للتسجيل لولوج الأقسام التحضيرية 2021-2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه سيتم الشروع، من خلال عملية إضافية واستثنائية للتسجيل لولوج الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، في تسجيل التلميذات والتلاميذ المرتبين، حسب الاستحقاق وفي حدود المقاعد المتبقية.

وستجري العملية، التي تروم إعطاء فرصة إضافية لولوج هذه الاقسام، أيام 11 أكتوبر بالنسبة لشعبة الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس ، و12 أكتوبر بالنسبة لشعبتي الفيزياء والكيمياء وعلوم المهندس، والتكنولوجيا والعلوم الصناعية ، و13 أكتوبر في ما يخص شعبتي الاقتصاد والتجارة-تخصص علمي والاقتصاد والتجارة-تخصص تكنولوجي، حيث يمكن إيداع تكملة الملفات ما بين التاسعة صباحا والثانية عشر زوالا.

وسيتم وفق بلاغ للوزارة، الإعلان عن النتائج، في اليوم نفسه المحدد لإيداع تكملة الملف بالنسبة لكل شعبة، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، بمراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

وأكدت الوزارة أنه يتعين على المترشحات والمترشحين إثبات حضورهم (شخصيا أو من ينوب عنهم) بمركز أو مراكز الأقسام التحضيرية التي تم ترتيبهم فيها ويرغبون في التسجيل بها، حيث يقوم الراغبون منهم بالتسجيل في لائحة التباري على المناصب الشاغرة (في حالة وجودها) بتسليم نسخ الوثائق الضرورية لإدارة المركز (نسخة من شهادة البكالوريا، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف).

وتتم هذه العملية ابتداء من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الثانية عشر (12) زوالا حسب التواريخ المحددة أعلاه.

كما يمكن للمترشحات والمترشحين الاطلاع على المقاعد الشاغرة من خلال الفضاء المخصص لهذه العملية عبر الموقع الإلكتروني لفضاء المتمدرس: https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris.

وبالنسبة للمترشحات والمترشحين المسجلين بمؤسسات أخرى، يضيف البلاغ، فيجب عليهم عدم سحب الشهادة الأصلية للبكالوريا من هذه المؤسسات، إلا بعد التأكد من قبولهم النهائي لولوج مركز الأقسام التحضيرية الذي يرغبون في الالتحاق به برسم السنة الدراسية 2021 - 2022، مشيرا إلى أنه يتعين على كل مترشح(ة) أو من ينوب عنه(ا) الاطلاع على نتائج الانتقاء بالمركز، ولا تتحمل الإدارة مسؤولية إخباره بها.

(ومع 07/10/2021