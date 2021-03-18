مدن المهن والكفاءات .. القطاع الخاص يساهم بـ 500 مليون درهم

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الخميس، عن مساهمة القطاع الخاص بمبلغ 500 مليون درهم من أجل بناء مدن المهن والكفاءات. وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أنه وافق على تخصيص 500 مليون درهم من عائدات ضريبة التكوين المهني، لمواكبة تنفيذ خارطة الطريق الملكية المتعلقة بالتكوين المهني.

وأبرز الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في البلاغ ذاته، أن هذه المبادرة تجسد وعي الاتحاد بأن تنافسية المقاولات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتوافق بين التكوين والتشغيل وتطوير رأس المال البشري.

وأضاف أن تخصيص هذا المبلغ من قبل القطاع الخاص لإنشاء مدن المهن والكفاءات، يعكس إرادة الفاعلين الخواص المشاركة في إنجاح هذا الورش الرامي إلى بناء جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني، والتي سيتم إطلاقها في جميع جهات المغرب، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومع:18/03/2021