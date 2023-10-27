مديرية الخزينة والمالية الخارجية: إطلاق عملية تبادل قيم الخزينة

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنها أقدمت أمس الخميس على عملية لتبادل سندات الخزينة بمبلغ إجمالي يعادل 466,7 مليون درهم، والتي ح دد تاريخ تسويتها في 31 أكتوبر 2023. وأوضحت المديرية، في بلاغ، أن هذا التبادل يندرج ضمن إطار عمليات التدبير الفعال للمديونية الداخلية، مبرزة ان الهدف من ذلك يكمن في تسهيل جدول استحقاق الدين الداخلي من خلال تخفيض فترات ارتفاع السداد.



واستنادا إلى معطيات المديرية، فإن سندات الخزينة التي تصل مدتها إلى سنتين، والتي تم شراؤها بأسعار فائدة بلغت 1,75 في المائة، قد تم تبادلها بمبالغ تصل إلى 15 مليون درهم، و127 مليون درهم، و15 مليون درهم.



كما همت العملية أيضا سندات للخزينة لمدة 52 أسبوعا تم شراؤها بأسعار فائدة بلغت 2,9 في المائة بمبالغ تصل تواليا إلى 91 مليون درهم، و54 مليون درهم، و10 مليون درهم.



وعلاوة على ذلك، تم شراء السندات التي تصل مدة استحقاقها إلى 10 سنوات بمبالغ تصل تواليا إلى 122,70 مليون درهم، و20 مليون درهم، و12 مليون درهم، بسعر فائدة نسبته 5,45 في المائة.



ومع: 27 أكتوبر 2023