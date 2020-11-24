مسؤولة إسبانية : " المغرب هو الشريك الأكثر استقرارا لإسبانيا في كل منطقة البحر الأبيض المتوسط "

أكدت سوزانا دياز الأمينة العامة للحزب العمالي الاشتراكي الإسباني في جهة الأندلس يوم الثلاثاء أن " المغرب هو الشريك الأكثر استقرارا لإسبانيا في كل منطقة البحر الأبيض المتوسط " .

وقالت سوزانا دياز الرئيسة السابقة للحكومة المحلية لجهة الأندلس التي حلت ضيفة على برنامج في القناة الإسبانية الثالثة ( آنتينا 3 ) إن المغرب " هو الشريك الأكثر استقرارا الذي يمكن أن يكون لدينا في البحر الأبيض المتوسط بأسره وفي شمال إفريقيا " .

وأوضحت المسؤولة الحزبية في هذا السياق أن " العلاقة مع المغرب هي أساسية " بالنظر إلى التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان على ضفتي البحر المتوسط لاسيما بالنسبة لقضايا الأمن والهجرة.

وجددت التأكيد على أن " المصالح التي تتقاسمها إسبانيا وأوروبا مع المغرب هي جد مهمة " .

وفيما يتعلق بتدبير تدفقات الهجرة قالت السيدة سوزانا دياز إن البلدين لديهما الآليات المناسبة للتعامل مع هذا الوضع في إطار الحوار والتعاون الثنائي .

(ومع 24/11/2020)