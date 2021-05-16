مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية : المغرب كان منذ البدايات مساندا ومدافعا عن الحق الفلسطيني

أكد الوكيل التنفيذي للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، يونس العموري ، أن المغرب كان منذ البدايات مساندا ومدافعا عن الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولة مستقلة.

وقال السيد العموري ، في تصريح ، "إن المغرب منذ البدايات كان مساندا ومدافعا عن الحق الفلسطيني ، ومناضلا قويا، ملكا وحكومة وشعبا، عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع أن " الموقف المغربي الثابت والداعي دائما لنصرة القضية الفلسطينية والقدس ليس بالجديد أو بالمفاجئ، وإنما كان دائما حاضرا وعلى مدار كافة الأحداث والسنوات".

وأشاد السيد العموري بمواقف المملكة المغربية في كافة المحطات النضالية في مسار الكفاح الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر عن الامتنان والتقدير لمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني ، قائلا إن هذه المبادرة تجسد أصالة الموقف المغربي العروبي الراسخ والثابت في نصرة قضية الأمة العربية والإسلامية الأولى وعلى رأسها القدس.

وأضاف أن " هذه المبادرة العظيمة لصاحب الجلالة تأتي في سياقها الطبيعي وكرسائل محبة للشعب الفلسطيني ومساندة للقضية الفلسطينية وللقدس وتعبر عن حقيقة الوقفة الشامخة في وقت نحن في أمس الحاجة لمثل هذه الوقفات".

(ومع 15/05/2021)