مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط في زيارة إلى الداخلة

حل مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، بعد ظهر يوم السبت بمدينة الداخلة، محطته الثانية في الجولة التي يقوم بها إلى الصحراء المغربية بعد محطة العيون. وكان في استقبال السيد شينكر، لدى وصوله إلى مطار الداخلة، والي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب السيد لمين بنعمر، بالإضافة إلى رؤساء المجالس المنتخبة. بعد ذلك، توجه المسؤول الأمريكي إلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة - وادي الذهب.

وقال السيد شينكر، في تصريح له، إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كامل منطقة الصحراء المغربية "يفتح فرصا لمزيد من التعاون الوثيق" بين البلدين، متطرقا، بشكل خاص، إلى آفاق الشراكة مع المنظمات العاملة في مجال التربية والتكوين في هذا الجزء من المملكة.

وقام مساعد كاتب الدولة الأمريكي، الذي حل صباح اليوم بمدينة العيون، بجولة في المدينة، لاسيما الحي الدبلوماسي الذي يحتضن قنصليات عدد من الدول. وزار السيد شينكر، كذلك، مقر بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (المينورسو).

كما حضر مساعد كاتب الدولة الأمريكي حفل إطلاق مركز التربية عن طريق الرياضة "TIBU Laâyoune Center by US Embassy Morocco".

ومع 09 يناير 2021