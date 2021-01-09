مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط في زيارة إلى العيون

حل مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، صباح يوم السبت بمدينة العيون، عاصمة الصحراء المغربية. وكان في استقبال السيد شينكر، لدى وصوله إلى مطار الحسن الأول بالعيون، والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات.

وقام مساعد كاتب الدولة الأمريكي بعد ذلك بجولة في مدينة العيون، لاسيما الحي الدبلوماسي الذي يحتضن قنصليات عدد من الدول. وزار السيد شينكر كذلك مقر بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (مينورسو).

ومع 09 يناير 2021