مشاركة متميزة للمغرب في سوق السفر العالمي بلندن

يوقع المغرب حضورا قويا في سوق السفر العالمي بلندن WTM2023، المنظم من 6 إلى 8 نونبر.



واعتمد المكتب الوطني المغربي للسياحة آلية خاصة لمشاركته بسوق السفر العالمي الذي يسجل حضور وفد كبير من 44 عارضا سياحيا من المهنيين وممثلين عن جهات المملكة، برئاسة وزيرة السياحة، الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وحميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة.



ويحظى المغرب في هذا الملتقى الذي يعد من بين أكثر تظاهرات السفر والسياحة تأثيرا عبر العالم، حيث يذر ما يناهز 35 مليار درهم من العقود المبرمة، بمكانة متميزة تتجلى، على وجه الخصوص، في حصوله على علامة متميزة وحضور حصري خلال حفل افتتاح هذه التظاهرة العالمية.



واغتنم المكتب الوطني المغربي للسياحة فرصة انعقاد هذا المعرض للتعريف بالتصور الجديد لرواقه، الذي سيتم استعماله بمختلف المعارض المنظمة خلال سنتي 2023 و2024. ويمتد هذا الرواق الشاسع على مساحة قياسية تقدر ب 760 متر مربع، ضمنها 130 مترا مربعا مخصصة لجهتي مراكش-آسفي وأكادير-سوس ماسة، لكونهما الجهتين المفضلتين لدى السياح البريطانيين على وجه الخصوص.



وعلى هامش هذا المعرض، وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة اتفاق شراكة مع منظم الأسفار والرحلات JET2، الرائد بالسوق، مدته 5 سنوات. ويروم هذا الاتفاق تصنيف وجهة المغرب ضمن أولى الوجهات المبرمجة من طرف أول منظم للرحلات والأسفار ببريطانيا.



ويتعلق الأمر هنا أيضا ببرمجة، خلال السنة الأولى للاتفاق، 17 رحلة جوية في الأسبوع انطلاقا من العديد من الأحواض المصد رة للسياحة بالمملكة المتحدة. ومن المرتقب أن يصل عدد هذه الرحلات إلى 28 رحلة في الأسبوع.



ومن جانب آخر، بادر المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى إبرام عقد شراكة لمدة 5 سنوات مع e-Dreams ODIGEO، أول منصة للاشتراكات للسفر عبر العالم، والتي تمتلك علامات eDreams، GOVoyages، Opodo، و Travellink. وينص هذا الاتفاق على رفع سقف الأهداف السنوية الحالية إلى ثلاثة أضعاف، مع السعي إلى تحقيق نسبة نمو تقارب 30%.



ويتطلع المكتب الوطني المغربي للسياحة في تفعيل إستراتيجيته "Light in Action"، إلى تعزيز حضور المغرب بالأسواق التقليدية واقتحام أسواق جديدة واعدة، والعمل أيضا على الارتقاء بوجهة المغرب إلى مصاف كبريات الوجهات العالمية، واستقطاب أكبر عدد من السياح.



ومع: 07 نونبر 2023