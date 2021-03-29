أكدت وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول أن مشكل ولوج الفوج الأخير من حاملي شهادتي الدكتوراه والعالمية لمهنة خطة العدالة "طوي بصفة نهائية".

وجاء التأكيد في بلاغ مشترك للطرفين صدر عقب اجتماع عقده وزير العدل محمد بنعبد القادر ، يوم الاثنين ، مع المكتب التنفيذي للهيئة المذكورة برئاسة محمد ساسيوي، تم التطرق فيه لمشكل ولوج الفوج الأخير من حاملي شهادتي الدكتوراه والعالمية لمهنة خطة العدالة.

وبحسب البلاغ، فإن الجانبين ثمنا للمبادرة التي اتخذها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول والقاضي باعتماد نفس التسهيلات التي تم اعتمادها بالنسبة لفوج 2018 بشأن الولوج إلى المهنة، "وبذلك اعتبر الجانبان أن هذا المشكل قد تمت معالجته وط و ي بصفة نهائية".

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم أطرا من الوزارة وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدول تنكب "على مناقشة المسودة المتعلقة بمراجعة القانون المنظم للمهنة، ومختلف القضايا المرتبطة بالشأن المهني".

كما كان الاجتماع مناسبة "جدد خلالها الطرفان العزم على مواصلة العمل بنفس الروح المفعمة بالثقة والتعاون والتنسيق، واعتماد منهج الحوار والتواصل لحل كل المشاكل، وتعزيز أواصر الشراكة في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة المهنة والمنتسبين إليها".

حضر الاجتماع رؤساء المجالس الجهوية ومستشارو وزير اللعدل ورئيس قسم المهن القانونية والقضائية بالوزارة.

(ومع 29/03/2021)