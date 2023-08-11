معرض صور تاريخية من 20 إلى 25 غشت تخليدا للذكرى السبعين لثورة الملك والشعب

تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- معرضا لصور تاريخية بمدينتي الرباط والعيون من 20 إلى 25 غشت الجاري، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ 70 لثورة الملك والشعب.



وأبرزت الوزارة، في بلاغ، أنه سيتم، بالموازاة مع هذا المعرض الذي سينظم تحت عنوان "محمد الخامس والنضال من أجل الحصول على الاستقلال"، عرض شريط وثائقي يسترجع بالصوت والصورة أبرز محطات هذه الصفحة الناصعة في تاريخ المغرب، وذلك بكل من فضاء شارع محمد الخامس بالرباط وقصر المؤتمرات بالعيون.



وأوضح المصدر ذاته أن هذا المعرض، الذي يضم 54 لوحة، يؤرخ للتلاحم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي في معركة الكفاح الوطني لنيل الحرية والاستقلال.



ويتوخى المعرض، بحسب البلاغ، المساهمة في "الحفاظ على الجزء من الذاكرة الذي يتعلق بعودة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى، والتضحيات الجسام التي مكنت من التحرر من قيود الاستعمار والانكباب على بناء صرح مؤسساتي وطني قوي ودولة مغربية حديثة".



ومع: 11 غشت 2023