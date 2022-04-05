مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل / مؤسسة محمد الخامس للتضامن : إطلاق 7 مراكز جديدة للتكوين المهني

تعزز الجهاز التكويني لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ب7 مراكز جديدة للإدماج الاجتماعي للشباب، تم إحداثها في إطار الشراكة بين المكتب ومؤسسة محمد الخامس للتضامن بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة والدار البيضاء-سطات وسوس ماسة.

وأبرز مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في بلاغ له، أن الشريكين الملتزمين لفائدة تكوين وإدماج الشباب، أعطيا خلال شهر مارس الجاري، انطلاقة سبعة مراكز للتكوين بميزانية بلغت 140.5 مليون درهم، 131 مليون درهم منها كمساهمة من المؤسسة تم تخصيصها للبناء و9.5 مليون درهم للمعدات (مساهمة المكتب).

مركز تكوين وإدماج الشباب بخميس فحص أنجرة بطنجة

بطاقته الاستيعابية الإجمالية التي تصل إلى 160 مقعدا بيداغوجيا، سيوفر هذا المركز تكوينا تأهيليا في 4 شعب وهي: المعلوميات والمكتبيات، والفصالة والخياطة، بالإضافة إلى نجارة الألمنيوم وكهرباء البناء، في انتظار إضافة شعب أخرى جديدة مطلع السنة التكوينية 2022-2023. حيث سيستفيد المتدربون من تكوين يعتمد أكثر على الممارسة والتطبيق بفضل التجهيزات التي يتوفر عليها المركز.

وتطلب المركز ميزانية بلغت 7.5 مليون درهم بما في ذلك 6.5 مليون درهم للبناء ومليون درهم للمعدات.

مركزان لتكوين وتعزيز كفاءات النساء والشباب بالجماعات القروية التابعة للبحراويين بالفحص أنجرة بطنجة

سيؤمن كل مركز طاقة استيعابية تصل إلى 160 مقعدا بيداغوجيا، في 4 شعب تكوينية تُعنى أساسا بمجالات الحلاقة والفصالة والخياطة والطبخ والحلويات. كما سيضم كل مركز 7 فضاءات بيداغوجية، مجهزة بشكل كامل لتلبية الحاجيات التكوينية للمتدربين الشباب.

وتطلب بناء المركزين غلافا ماليا بلغ 8 ملايين درهم (4 ملايين درهم لمركز الجوامعة و4 ملايين درهم لمركز البحراويين)، في حين خُصصت 2 مليون درهم للمعدات.

مركز الأميرة للا أسماء للأطفال الصم بطنجة

سيوفر هذا المركز، الذي تم تخصيصه للأطفال من ذوي الإعاقات السمعية، تكوينا تأهيليا في مهن الحلاقة، والفصالة والخياطة والطبع المعلوماتي والحلويات، من خلال 3 ورشات تعليمية وقاعتين مجهزتين. وسيتسع لاستقبال 48 متدربا خلال الدخول التكويني 2022. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب قد خصص ميزانية قدرها 2 مليون درهم لتجهيز هذا المركز.

مدرسة الفرصة الثانية بالدار البيضاء

تقدم مدرسة الفرصة الثانية عرضا تكوينيا تأهيليا في كهرباء البناء وإصلاح السيارات (ميكانيكي الخدمة السريعة للسيارات)، والفصالة والخياطة الصناعية، ومساعد المطبخ، بالإضافة إلى المعلوميات والمكتبيات. وتوفر المدرسة 4 ورشات بيداغوجية، بالإضافة لقاعات الدروس وفضاءات أخرى مشتركة.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع 14 مليون درهم، ساهم المكتب بـ2.5 مليون درهم منها.

فرعان جهويان للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين (طنجة – أكادير)

تطلب إنشاء وتجهيز المركزين الواقعين في كل من أكادير وطنجة 93 مليون درهم. ويتمحور العرض التكويني الخاص بهما حول 5 شعب تلائم خصوصيات الساكنة، بما في ذلك 4 شعب مشتركة، وهي مساعد المطعم، ومساعد الحلويات، وعامل الطوابق وعامل المساحات الخضراء. في حين ستنفتح الشعبة الخامسة (مساعد المطبخ) على متدربي المركز الوطني محمد السادس للمعاقين أكادير. أما المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بمدينة طنجة فسيتعزز بشعبة إضافية تتمحور حول المعلوميات والمكتبيات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تزويد المراكز السبعة بالأطر الإدارية والتقنية-البيداغوجية اللازمة لتأطير وتكوين المتدربين.

ومع 04/04/2022