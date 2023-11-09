منتدى الاستثمار الإفريقي.. مائدة مستديرة تناقش سبل التوفيق بين النمو الاقتصادي والضرورات الاجتماعية

شكلت سبل التوفيق بين النمو الاقتصادي والضرورات الاجتماعية محور مائدة مستديرة، ن ظمت أمس الأربعاء بمراكش، ضمن أشغال منتدى الاستثمار الإفريقي.



وفي مداخلة له، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المغرب تمكن من التصدي لمختلف التحديات التي واجهته بفضل استقراره وروح التضامن التي تميز شعبه.



وأضاف السيد بايتاس أن الآليات التي وضعها المغرب مكنت من التعامل مع العديد من الأزمات والشروع في مسلسل إصلاحات اجتماعية، يمضي قدما بخطى ثابتة.



وأبرز بهذا الخصوص أن المغرب يزخر بالعديد من المؤهلات وأضحى نموذجا للاقتداء بالنسبة لبلدان أخرى في العديد من المجالات. من جانبها، أكدت عضو مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة، سعيدة وارسي، أن التنمية الاقتصادية مرتبطة أشد الارتباط بالسياق الخاص لكل بلد، مشيرة إلى أنه من المهم أن يتم بشكل مسبق تحديد الأولويات الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى دعمها وتلك التي تريد تغييرها.



كما أشارت إلى ضرورة اعتماد آلية المساعدة الاجتماعية حينما لا تتيح التنمية الاقتصادية تحقيق الأهداف المنشودة، مبرزة الدور المنوط بالهيئات المسؤولة عن ضمان استفادة جميع فئات المجتمع من النمو الاقتصادي. وتعرف دورة 2023 من منتدى الاستثمار الإفريقي، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة رؤساء دول وحكومات، وصناع قرار من القطاعين العام والخاص، ومستثمرين منخرطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة.



ويعد المنتدى، المنظم هذه السنة تحت شعار "تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا "، أهم منصة للقاءات الاقتصادية في القارة، ويتوخى تحقيق قيمة مضافة كبرى لفائدة المستثمرين، من خلال إطلاعهم على الفرص المتاحة، لاسيما خلال مرحلة التحول الهامة التي تشهدها القارة. ويشارك حوالي 600 مشارك رفيع المستوى في نسخة 2023 من هذا المنتدى، الذي يعد منصة متعددة الأطراف ترتكز على إبرام اتفاقيات على مستوى القارة من خلال صيغة مبتكرة تجمع بين عرض المشاريع في غرف المجالس (Board rooms)، وبين مناقشات قطاعية رفيعة المستوى.



ومع: 09 نونبر 2023