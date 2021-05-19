منصة مرتقبة لحفز الاستثمار في العيون بتمويل أمريكي

من المرتقب إطلاق منصة "العيون كونيكت"، وهي مبادرة تمولها الحكومة الأمريكية لحفز الاستثمار والتسويق الترابي بجهة العيون - الساقية الحمراء.

وحسب بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار بالعيون - الساقية الحمراء، يأتي إطلاق هذه المنصة، التي تندرج في إطار مشروع "تشجيع الفرص الاقتصادية بالداخلة والعيون"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية.

ففي إطار هذا المشروع، عرفت مدينة العيون خلال شهر مارس 2021، إطلاق أنشطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتسويق الترابي بالجهة، إضافة إلى تقوية مهارات النساء والمقاولين الشباب.

وأضاف البلاغ أن المشروع، المنجز من طرف مكتب الدراسات والاستشارات الدولية جي آوستن وشركاؤه، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له والرباط مكتبا إقليميا له، يتوخى إنشاء منصة رقمية لتسليط الضوء على المؤهلات والثروات الاقتصادية للعيون. وتتغيى المنصة، حسب البلاغ، تيسير فرص التبادل وإمكانات الاستثمار والتعاون الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي في عدة مجالات رئيسية، لاسيما الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والسياحة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة، واللوجيسيتك. وتروم المنصة، التي توجد قيد التجريب، ضمان تشبيك أمثل بين مقاولات الجهة ومستثمرين محتملين (مغاربة وأجانب)، وذلك عبر محرك بحث مبتكر يمكن من البحث والتحديد المكاني للمقاولات حسب مجال النشاط ونقاط التلاقي.

وخلص المصدر إلى أنه من المزمع تنظيم أول ورشة تدريبية بالمركز الجهوي للاستثمار لفائدة 15 مقاولا لإسنادهم على حفز رقم معاملاتهم، فضلا عن 4 دورات أخرى تمت برمجتها للأشهر الأربع المقبلة.

(ومع 18/05/2021)