منظمة الصحة العالمية :المغرب من بين الدول العشر الأوائل التي أكملت بنجاح تحدي التلقيح ضد كوفيد-19

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، يوم الأربعاء، أن "المغرب من بين الدول العشر الأولى التي أكملت بنجاح تحدي التلقيح ضد كوفيد-19". وهنأت تمثيلية منظمة الصحة العالمية المملكة على هذا النجاح قائلة على حسابها على (تويتر) "مبروك على نجاح هذه الحملة!"

وقد بلغ عدد الذين تم تطعيمهم حتى الآن في المغرب (الجرعة 1) إلى 3,745,173، في حين تلقى 360,689 جرعة ثانية من اللقاح، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة يوم الأربعاء في نشرتها اليومية عن وضع "كوفيد-19". وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، اليوم، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ ثلاثة ملايين و745 ألف و173 شخصا، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية 360 ألفا و689. جدير بالذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أشرف، يوم 28 يناير الماضي، بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وتروم هذه الحملة المجانية لجميع المواطنين، طبقا للتعليمات الملكية السامية، تحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (حوالي 80 في المائة من السكان)، وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق العودة التدريجية للحياة العادية.

ومع 03 مارس 2021