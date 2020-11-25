منظمة دول الكاريبي الشرقية تعرب عن دعمها للإجراءات التي اتخذتها المملكة في منطقة الكركارات

أعربت منظمة دول الكاريبي الشرقية، باسم دولها الأعضاء، عن دعمها ل"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية للحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة العازلة الكركارات بالصحراء ولضمان حرية تنقل الاشخاص والبضائع نحو القارة الإفريقية".

كما دعت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، مختلف الأطراف إلى "الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرارين 24.14 و24.40 اللذين يدعوان إلى حفظ السلم والنظام بهذه المنطقة من شمال إفريقيا".

وحثت المنظمة أيضا جميع الأطراف على "الامتناع عن أي عمل عدواني وعلى ضمان سلامة المدنيين وحرية تنقل الأشخاص والبضائع بمنطقة الكركارات"، والتقيد بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية.

ومع:24/11/2020