موسم الحبوب 2020-2021.. النقاط الرئيسية في بلاغ وزارة الفلاحة

في ما يلي النقاط الرئيسية في بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول موسم الحبوب 2020-2021 :

- الإنتاج النهائي للحبوب الرئيسية الثلاث لموسم 2020-2021 يقدر بحوالي 103,2 مليون قنطار مقابل 32,1 مليون قنطار خلال 2019-2020، بارتفاع نسبته 221 في المئة مقارنة بالموسم السابق.

- تم تحقيق هذا الإنتاج على مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية تبلغ 4,35 مليون هكتار، وهي مساحة مماثلة تقريبا لما كانت عليه خلال الموسم السابق (+0.3 في المئة).

- التقديرات الأولية لنمو القطاع الفلاحي بجميع سلاسله، ستتأكد بقيمة مضافة فلاحية متوقعة تصل إلى 130 مليار درهم لسنة 2021، أي بنسبة نمو تفوق 18 في المئة.

- معدل المردودية بلغ 23,7 قنطار/ هكتار، بزيادة 320 في المئة مقارنة بالموسم السابق.

-إنتاج الحبوب يتوزع، حسب النوع، على القمح الطري (50,6 مليون قنطار)، والقمح الصلب (24,8 مليون قنطار)، والشعير (27,8 مليون قنطار).

-الموسم الفلاحي 2020-2021 تميز بتوزيع زمني جيد للتساقطات المطرية وتزامنها مع المراحل الرئيسية لنمو الحبوب (البزوغ، النمو والصعود).

- موسم 2020-2021 يعتبر، تاريخيا، ثاني أفضل موسم بعد موسم 2014-2015 على الرغم من تساقطات مطرية مشابهة لموسم عادي.

(ومع 26/07/2021)