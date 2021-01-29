موقع غابوني : جلالة الملك يعطي المثال بتلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19

كتب الموقع الإخباري (غابونميدياتايم)، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى يوم الخميس،المثال بتلقي جلالته الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19.

وأوضح الموقع الإخباري، أن هذه المبادرة المثالية لجلالة الملك طبعت انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد -19 في المغرب،مشيرا إلى أن حملة التلقيح مجانية وتهدف إلى تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس في المملكة.

وذكر أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك ، سيتم تلقيح نحو 30 مليون من المواطنين المغاربة و المقيمين الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

هذه الحملة الوطنية يضيف الموقع الإخباري ،ستتم بطريقة تدريجية وعلى دفعات ، مبرزا أن عملية توزيع الجرعات الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 على مختلف جهات المملكة بدأت من الدار البيضاء يوم الاثنين 25 يناير.

وتوصل المغرب ، الجمعة 22 يناير ،بأولى دفعات اللقاح البريطاني "أسترا-زينيكا " الهندي الصنع من جمهورية الهند. كما توصل الأربعاء 27 يناير بأول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

(ومع 29/01/2021)