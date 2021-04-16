نائب رئيس مجلس النواب : تنزيل ورش الحماية الاجتماعية تحول عميق في المعيش اليومي لملايين المواطنين

أكد نائب رئيس مجلس النواب السيد محمد التويمي بنجلون ، أن التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية ، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يمثل تحولا عميقا في المعيش اليومي لملايين المواطنات والمواطنين .

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن بلادنا تسير بفضل الرؤية المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك ، في طريق تمكين المواطنات والمواطنين من تغطية اجتماعية لائقة في جميع مراحل حياتهم ، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق عدة متطلبات هي في الوقت نفسه فرص ، يمكن للبلاد استثمارها، وهي احترام حقوق الإنسان الأساسية والتي يعد الحق في الضمان الاجتماعي جزء لا يتجزأ منها ، وحماية وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال آليات تضامن قارة ومهيكلة ، والتقليص من الفوارق من خلال تحويلات مالية تمكن من تحسين إعادة توزيع الدخل .

وفي سياق متصل اعتبر السيد التويمي بنجلون، أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، هو تطوير لأداة تساهم في تقليص المخاطر الاجتماعية، وإذكاء للتماسك الاجتماعي، وآلية ناجعة لإعادة توزيع الموارد ، ورافعة لتحقيق النمو الاقتصادي .

وتابع أن المغرب يشهد ثورة حقيقة في مجال الحماية الاجتماعية، وهو ما تم أجرأته أمام جلالة الملك بتوقيع الاتفاقيات الإطار الأولى، وذلك بعد مصادقة البرلمان المغربي على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة .

ويشمل هذا الورش في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة .

ومع:16/04/2021