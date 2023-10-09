ناصر بوريطة يتباحث مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بهولندا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بمملكة الأراضي المنخفضة ليشا شخاينماخر.



وأكدت شخاينماخر، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن زيارتها للمملكة تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، لاسيما في المجال الاقتصادي.



وقالت "زيارتنا إلى المغرب تترجم المستوى الممتاز لعلاقات الصداقة والتعاون بيننا"، مبرزة أن البلدين يقيمان علاقات اقتصادية جيدة ويتطلعان إلى بناء أسس جديدة لشراكتهما المستقبلية.



وبعد أن أعربت عن تعازي بلادها للمغرب إثر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة مؤخرا ، أكدت شخاينماخر أنها تقود ، خلال هذه الزيارة، وفدا من رجال الأعمال الهولنديين المتخصصين في تدبير المياه والفلاحة، بهدف المساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.



وذكرت الوزيرة بوجود جالية مغربية كبيرة في هولندا يبلغ تعدادها 400 ألف نسمة، مؤكدة التزام بلادها بالمساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال.



ومع: 09 أكتوبر 2023