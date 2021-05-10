نحو تزويد وزارة التربية الوطنية بخرائط المملكة من مختلف المقاييس

وقعت، يوم الإثنين بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون لتمكين الوسط المدرسي من خرائط موثوقة تحترم المعايير والمقاييس الطبوغرافية الرسمية والمعطيات الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والبشرية والتاريخية للمملكة.

ويندرج توقيع الاتفاقية التي وقعها السيدان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في إطار تنزيل مشاريع أحكام القانون الإطار رقم 17- 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع رقم 8 “تطوير النموذج البيداغوجي”.

ومع:10/05/2021