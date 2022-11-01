ندوة دولية حول "التحول الرقمي بين التقنين والتنافسية" يومي 9 و 10 نونبر بمراكش

تنظم يومي 9 و 10 نونبر الجاري بمراكش، ندوة دولية حول موضوع "التحول الرقمي بين التقنين والتنافسية"، بمبادرة من مجلس المنافسة، وبشراكة مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية.

وأوضح مجلس المنافسة أن هذه الندوة، التي ستنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ستشهد مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين، ومؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية معنية بالقضايا التي يطرحها التحول الرقمي، فضلا عن خبراء ومتخصصين في القضايا ذات الصلة.

وأضاف المصدر ذاته، أن "اختيار هذا الموضوع نابع من كون الثورة الرقمية تضعنا أمام تغيرات ينعكس حجمها على مستويات مختلفة، ولا سيما على مستوى أداء الأسواق، سواء من حيث التموين أو الطلب، والسعر أو طرق الأداء. وبالتالي فهو يتيح فرصا جديدة للمقاولات والمستهلكين على حد سواء. ومع ذلك، فإن تأثيره يطرح العديد من التحديات، بما في ذلك هياكل أسواق وتنظيمات جديدة، وكذا نماذج اقتصادية جديدة".

ولهذه الغاية، فإن أشغال هذا اللقاء ستسلط الضوء على التقدم المحرز والتحديات التي يتعين مواجهتها في هذا المجال الاستراتيجي. وسيساهم تقاسم الممارسات الفضلى في بلورة حكامة اقتصادية تنسجم مع مصالح المواطنين والمقاولات والدول.

ومع: 01 نونبر 2022