نزار بركة : اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه سيمكن من فتح المجال أمام تنمية قوية للأقاليم الجنوبية

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد نزار بركة أن قرار اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، سيمكن من فتح المجال أمام تنمية قوية في إطار نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية. وقال السيد البركة إن "قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء، سيمكن من فتح المجال أمام تنمية قوية في إطار نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية"، مشيرا إلى أنه سيجعل العديد من الدول تنخرط بدورها في هذه الدينامية الجديدة، لاسيما الدول التي تدرك تماما أن هذه المنطقة هي منطقة مغربية وتعرف تمام المعرفة "العلاقات التاريخية التي تربط المغرب بجنوبه وبأقاليمه الجنوبية".

وأبرز أن الاعتراف بمغربية الصحراء يشكل تطورا هاما بالنسبة لقضية الوحدة الترابية، لأن الأمر يتعلق على الخصوص ب"دولة عظمى وتحظى بعضوية دائمة في مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن سقف ما يمكن الوصول إليه في إطار الحل النهائي لهذا النزاع، على إثر هذا القرار، هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وقال الأمين العام لحزب الاستقلال من جهة أخرى، إن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، سيتيح طي هذا الملف بشكل نهائي لمواصلة العمل من أجل بناء الاتحاد المغاربي، الذي سيكون له "وقع جيد على كل الشعوب المغاربية".

ومع 11 دجنبر 2020