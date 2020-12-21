نواكشوط.. انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة الموريتانية - المغربية

احتضنت نواكشوط، يوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة الموريتانية - المغربية، برئاسة كل من قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، الفريق محمد بمبه مكت، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الجنرال دوكوردارمي، عبد الفتاح الوراق.

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن "هذا اللقاء، الثاني من نوعه بين الجانبين، المنعقد بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية في نواكشوط، يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري الموريتاني - المغربي في مختلف المجالات العسكرية والأمنية، وآفاق تطوير وتنمية هذا التعاون في المستقبل".

وأضافت أن "هذا اللقاء يدخل ضمن الزيارة التي يؤديها لموريتانيا حاليا المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، والتي تدوم ثلاثة أيام، على رأس وفد هام من قطاعه".

وأشارت إلى أن اللقاء حضره قائد أركان البحرية الوطنية الموريتانية، اللواء البحري محمد شيخنا الطالب مصطف، ومدير العتاد بقيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية، اللواء محمد فال ولد تقي الله، وقائدا المكتبين الثاني والثالث بقيادة الأركان العامة للجيوش، على التوالي، اللواء حمادي ولد أعل مولود، واللواء البحري أحمد بن عوف، بالإضافة إلى عدد من الضباط السامين بقيادة الأركان العامة للجيوش، ووفد القوات المسلحة الملكية المغربية، المرافق للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الجنرال دوكوردارمي، عبد الفتاح الوراق.

(ومع 21/12/2020)