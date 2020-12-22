نواكشوط .. بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين موريتانيا والمغرب في المجالات العسكرية والأمنية

أجرى وزير الدفاع الوطني الموريتاني، حننه ولد سيدي، يوم الثلاثاء، بنواكشوط، مباحثات مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الجنرال دوكوردارمي، عبد الفتاح الوراق، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بين موريتانيا والمغرب في المجالات العسكرية والأمنية.

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن "هذا اللقاء، الذى جرى بحضور قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، الفريق محمد بمبه مكت، بحث علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية، وآفاق تطوير وتنمية هذا التعاون في المستقبل".

وأوضحت أن اللقاء يدخل ضمن الزيارة التي يقوم بها حاليا لموريتانيا المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الجنرال دوكوردارمي، عبد الفتاح الوراق، والتي تدوم ثلاثة أيام، على رأس وفد هام من قطاعه. وأضافت أن المقابلة حضرها قائد المكتب الثالث بقيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية، اللواء البحري أحمد بن عوف، وبعض أعضاء وفد القوات المسلحة الملكية المغربية، المرافق للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية.

واحتضنت نواكشوط، أمس الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة الموريتانية - المغربية، برئاسة كل من قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، الفريق محمد بمبه مكت، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الجنرال دوكوردارمي، عبد الفتاح الوراق.

ومع /22 دجنبر 2020