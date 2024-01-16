هبوب رياح قوية: وزارة التجهيز تهيب بمستعملي الطرق توخي الحيطة والحذر

أهابت وزارة التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر، على إثر توقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من أقاليم المملكة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.



وأوضح بلاغ للوزارة أنه "على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بأقاليم كل من الحسيمة وشفشاون وتطوان وشيشاوة والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وكرسيف وبولمان وتازة والحوز وورزازات وصفرو وإفران والناظور ووجدة-أنجاد وبركان والدريوش وطنجة-أصيلة، ابتداء من ليلة يومه الثلاثاء وإلى غاية يوم غد الأربعاء، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لانخفاض الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية".



وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:



- مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: (17 17 71 37 05)



- مركز الاتصال للطرق السيارة: (50 50).



ومع: 16 يناير 2024