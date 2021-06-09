هنغاريا تشيد بالدور "الحاسم والنموذجي" للمغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

أشادت هنغاريا بالدور "الحاسم والنموذجي" للمغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مؤكدة أن المملكة تظل "شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي".

وجاء في إعلان مشترك وقعه يوم الأربعاء بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، و وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري، السيد بيتر زيجارتو، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى المملكة، بأن "هنغاريا تشيد بالمغرب لدوره الحاسم والنموذجي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، باعتباره شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي".

وأضاف الإعلان المشترك أن المغرب وهنغاريا يؤكدان على أهمية تطوير التعاون والشراكة والحوار بين الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي ومع المنطقة الأورو - إفريقية، من أجل إيجاد إجابات مشتركة لجميع التحديات التي تواجه هذه المناطق، لا سيما في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والهجرة والتنمية السوسيو - اقتصادية والبشرية.

وفي ذات السياق أشادت هنغاريا بعمل المغرب من أجل تطوير نموذج جديد للتعاون جنوب- جنوب. ومن هذا المنطلق، أكد الجانبان على أهمية النهوض بالتعاون الثلاثي بين المملكة وهنغاريا وشركائهما في القارة الإفريقية.

ومع:09/06/2021