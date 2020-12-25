واشنطن تعلن بدء عملية فتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بالداخلة

أعلن كاتب الدولة الأمريكي مايك بومبيو بدء عملية فتح قنصلية أمريكية بالداخلة ، مع التدشين " الفوري" لمكتب ذي حضور افتراضي .

وأوضح السيد بومبيو ، في بلاغ، أنه " طبقا لإعلان الرئيس ترامب بشأن الإعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء ، فإن كتابة الدولة تعلن أنها شرعت في عملية إحداث قنصلية أمريكية في المنطقة ".

وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية " أننا ندشن مكتبا ذا حضور افتراضي بأثر فوري " ، موضحا أن هذا المكتب ، الذي ستتمحور مهامه حول النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ستعقبه قريبا قنصلية تقوم بكامل مهامها .

وأبرز أن هذا المكتب الذي سيكون بحضور افتراضي سيتم تدبيره من طرف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.

وأكد السيد بومبيو من جهة أخرى، أن الولايات المتحدة تترقب باهتمام هذا الالتزام القوي، وستواصل دعم المفاوضات السياسية من أجل حل المشاكل القائمة بين المغرب و"البوليساريو" في إطار المخطط المغربي للحكم الذاتي.

يشار إلى أن الإعلان عن قرار فتح قنصلية أمريكية بالداخلة تم يوم 10 دجنبر الجاري، عقب اتصال هاتفي بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن بهذه المناسبة، القرار التاريخي للولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة على صحرائها.

ومع /25 دجنبر 2020