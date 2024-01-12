ورقة بنكية جديدة من فئة 200 درهم بالتزامن مع تخليد الذكرى الثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

يطرح بنك المغرب للتداول ورقة بنكية جديدة من فئة 200 درهم، ابتداء من اليوم الجمعة، في إطار إصدار السلسلة الجديدة للأوراق البنكية والقطع النقدية، وبالتزامن مع تخليد الذكرى الثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.



وذكر بلاغ لبنك المغرب أن الورقة البنكية الجديدة من فئة 200 درهم، تسلط الضوء على التطور الاقتصادي والصناعي المحرز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتجسد التصاميم المختارة تيمات البنية التحتية والصناعة والتطور.



ويتضمن وجه الورقة البنكية صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشعار المملكة، وكذا صورة لجسر "محمد السادس" المعلق، أما ظهرها فيضم منظرا منمقا لبرج "محمد السادس"، ومطار "مراكش المنارة" الدولي، فضلا عن رسومات تجسد التطور الصناعي والرقمي في المغرب.



وقد استخدمت في هذه الورقة البنكية الجديدة - يضيف البلاغ - أحدث التقنيات في مجال عناصر الأمان كخيط الأمان ذي الحركة الديناميكية ثلاثي الأبعاد، والحبر المغناطيسي ذي الألوان المتغيرة، والرسم التطابقي والعلامات البارزة الخاصة بضعاف البصر التي يمكن التعرف عليها باللمس، وكذا الحروف المجهرية والأرقام التسلسلية التصاعدية.



وأشار البلاغ إلى أنه قد تم إنجاز جميع مراحل إنتاج هذه السلسلة الجديدة من الأوراق البنكية والقطع النقدية، بشكل حصري، من طرف الكفاءات المغربية التي تزخر بها دار السكة.



ومع: 12 يناير 2024