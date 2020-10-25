وزارة التربية الوطنية: العطلة البينية الأولى.. توقيف بث الدروس المصورة غدا الاثنين واستئنافها ابتداء من 2 نونبر المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه سيتم توقيف بث الدروس المصورة الموجهة إلى جميع المستويات الدراسية ابتداء من الاثنين 26 أكتوبر الجاري، بمناسبة حلول العطلة البينية الأولى، على أن يتم استئناف بثها ابتداء من الاثنين 2 نونبر 2020.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ يوم الأحد، أنه سيتم توقيف بث الدروس المصورة الموجهة إلى جميع المستويات الدراسية عبر القنوات التلفزية "الثقافية" و"العيون" و"الأمازيغية"، بمناسبة حلول العطلة البينية الأولى، والتي تمتد من يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري إلى يوم الأحد فاتح نونبر المقبل، ومن أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من فسحة للراحة النفسية وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي.

وأشادت الوزارة، حسب المصدر ذاته، بالمجهود الكبير الذي بذلته الأطر التربوية والإدارية والتقنية وهيئة التفتيش من أجل تمكين فئة من المتعلمات والمتعلمين من مواكبة دروسهم عن بعد، إسوة بزملائهم الذين يستفيدون من التعليم الحضوري، وكذا بالانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة أبنائها وبناتها في هذه العملية.

كما أوصت الوزارة، يضيف البلاغ، جميع التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية بالتقيد بالتدابير الموصى بها من طرف السلطات الصحية للوقاية من تفشي جائحة "كوفيد- 19".

الرباطومع 25 أكتوبر 2020