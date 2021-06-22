وزارة التربية الوطنية تصدر المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2021 - 2022

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2021- 2022. وأوضحت الوزارة، في بلاغ يوم الثلاثاء، أن المقرر الذي يحمل شعار "من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم"، يهدف إلى برمجة مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المتعلقة بالسنة الدراسية، مع مواعد إنجازها وتواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية. وحددت الوزارة، وفق المقرر، يوم الخميس 02 شتنبر 2021 موعدا لالتحاق أطر هيئة التدريس بمقرات عملهم وتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل، مبرزة أن أطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي وهيئة التدبير التربوي والإداري والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم سيلتحقون بمقرات عملهم، يوم الأربعاء فاتح شتنبر 2021.

وستخصص الفترة الممتدة من فاتح إلى 2 شتنبر 2021 لتوفير شروط ضمان انطلاق الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وكذا إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي، بإشراف من الإدارة التربوية وبمشاركة هيئة التدريس، فيما ستنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم الجمعة 03 شتنبر 2021 بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الإبتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وبالنسبة لأقسام التربية غير النظامية يوم الاثنين 04 أكتوبر 2021.

وقد اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة، وذلك لتوفير الشروط الملائمة لإنجاح الدخول المدرسي وضمان انطلاقه في موعده المحدد.

وتقرر تخصيص الحصص الدراسية الأولى خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 18 شتنبر 2021 لتشخيص المكتسبات الدراسية قبل البدء في تقديم حصص أنشطة المراجعة والتثبيت، باستحضار حصيلة تعلمات المتعلمات والمتعلمين برسم السنة الدراسية 2020 - 2021، على أن يتم الشروع في تفعيل البرنامج الدراسي الجديد ابتداء من 20 شتنبر 2021.

وأشارت الوزارة، من جانب آخر، إلى أن مقتضيات المقرر تروم، واستحضارا لاستمرار جائحة "كوفيد- 19" التي يصعب معها توقع تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، تنظيم السنة الدراسية المقبلة في وضعها الطبيعي مع إدراج بعض المستجدات المرتبطة بآليتي "التعلم الذاتي" والتعليم "عن بعد". وتابعت، في السياق ذاته، بأنه سيتم تعديل وتكييف عملية تفعيل مقتضياته عند الاقتضاء ووفق ما تتطلبه الضرورة، وذلك في ضوء معطيات تطور الحالة الوبائية ببلادنا، بما هو كفيل بتأمين الاستمرارية البيداغوجية لكافة المتعلمات والمتعلمين، بجميع المستويات الدراسية، في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، ووفق شروط ومعايير تستجيب للإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.

ويمكن الاطلاع، تضيف الوزارة، على مقتضيات المقرر الدراسي وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma.

ومع 22 يونيو 2021/ /