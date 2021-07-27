وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تنال شهادة تقديرية من طرف جائزة الحسن الثاني للبيئة

حصلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على شهادة تقديرية من طرف جائزة الحسن الثاني للبيئة، وفق ما أفاد به يوم الثلاثاء بلاغ للوزارة.

وأوضح البلاغ أن الوزارة “حصلت على شهادة تقديرية من طرف جائزة الحسن الثاني للبيئة، وذلك بعد أن نوهت اللجنة المسؤولة بحصولها على الرتبة الثانية وبالإهتمام الذي توليه في إدماج الأبعاد المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة في تدبير المصالح الإدارية، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التتويج يأتي لتثمين مجموع الأعمال المقدمة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لتفعيل مخطط عمل مثالية الإدارة.

وسجل البلاغ أن الوزارة نالت هذه الشهادة بناء على المرسوم رقم 152.79.2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1440 الموافق لــ16 أكتوبر 1980، المحدث للجائزة، وبناء على مداولات لجنة التحكيم، وبعد مداولات لجنة التحكيم ودراسة الترشيحات المقدمة لنيل جائزة الحسن للبيئة في دورتها الثالثة عشر.

ومع:27/07/2021