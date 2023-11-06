وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل) تطلق بوابة الصحراء المغربية في حلة جديدة الصحراء المغربية هوية وتاريخ

بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، وفي إطار المهام المنوطة بها، بخصوص إعداد وتنفيذ سياستها في العمل على تأهيل وتطوير مختلف ميادين التواصل، وإعداد خدمة إعلامية عمومية هادفة. أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل، بوابة الصحراء المغربية «sahara.ma» في حلتها الجديدة باللغات العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية.

بوابة الصحراء المغربية هي بوابة خاصة عن الصحراء المغربية، غايتها تقديم معلومات عن تطور قضية الصحراء المغربية، والأخبار المستجدة المتعلقة بها من ناحية، وتقريب الصورة عن الحياة في الجهات الجنوبية الثلاث، والتعريف بمؤسساتها وبناها التحتية، وبالاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية الكبرى، التي خصها بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. علاوة على التعريف بالثقافة الحسانية وبتاريخ الصحراء المغربية وتراثها المادي واللامادي.

وقد تطلبت عملية إطلاق هذه البوابة الإلكترونية، المرور بعدة خطوات إجرائية وتحديثات سواء على مستوى التصميم أو المحتوى، وذلك وفق ما يتماشى مع نهج التدبير الاستراتيجي للوزارة بقطاع التواصل التابع لها.

وتم وضع صفحات خاصة ببوابة الصحراء المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.sahara.ma/ar