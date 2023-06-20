وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعلن عن إطلاق برنامج "متطوع "

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق برنامج جديد في إطار البرامج الجديدة الموجهة للشباب، ويتعلق الأمر ببرنامج "متطوع".

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا البرنامج الذي يهم الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و 22 سنة، يهدف إلى إشراك أزيد من 5000 شابة وشاب من جميع ربوع المملكة في برنامج جديد على مرحلتين تهم أولاهما التكوين وثانيهما التطوع.

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيمكن الشباب المغربي من تعزيز المشاركة المواطنة، وتطوير المعارف والمهارات عبر تجربة متنوعة ودامجة وهو فرصة متميزة للشباب.

وأضاف أن المرحلة الأولى تمتد أسبوعا، يقضي فيها المتطوع تكوينا خاصا في المجال الذي اختار فيه التطوع، على أن تمتد مدة التطوع أسبوعين.

وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد مدة التسجيل من 19 يونيو إلى 02 يوليوز 2023 حيث يمكن للراغبين في التطوع تعبئة استمارة المشاركة عبر المنصة الرقمية www.motatawi3.ma وإيداع ملف التطوع بأقرب مديرية إقليمية لقطاع الشباب.

وفيما يخص مجالات التطوع، فقد تم تحديدها في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، والتضامن و التعاون، والتربية والتنشيط، والتراث والثقافة، والصحة، وريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة، حيث يمكن للمتطوع اختيار رغباته وستتم الإجابة عنها من طرف فريق متخصص، كما يمكن تتبع ملف التطوع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهذه العملية https://motatawi3.ma.

(ومع 20/06/2023)