وزارة الصحة: تحيين التدابير الصحية المتعلقة بالرحلات الدولية

قامت وزارة الصحة، يوم الاثنين، بتحيين التدابير الصحية الخاصة بالرحلات الدولية، مع تحديد التدابير الواجب مراعاتها في بلدان اللائحة (أ) واللائحة (ب)، وكذلك الإجراءات المشتركة وقائمة اللقاحات المقبولة في المغرب. وأكدت الوزارة أنه يتعين على الوافدين من بلدان اللائحة (أ) تقديم شهادة تثبت بأن الشخص تلقى بشكل كامل أحد اللقاحات المقبولة في المغرب أو نتيجة اختبار سلبي "PCR" تقل مدة إجرائه عن 72 ساعة (الوقت بين أخذ العينات والصعود إلى الطائرة) بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بعد أو لم يستكملوا التلقيح.

وبخصوص بلدان اللائحة (ب)، أوضحت الوزارة أنه يتعين على الأشخاص الملقحين بالكامل تقديم شهادة تثبت أن الشخص المعني قد تلقى التلقيح كاملا بأحد اللقاحات المقبولة في المغرب واختبار سلبي "PCR" تقل مدته عن 48 ساعة (الوقت بين أخذ العينات وصعود الطائرة).

وأضافت أنه يتعين على الأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، الوافدين من بلدان اللائحة (ب)، تقديم نتيجة اختبار "PCR" سلبي يرجع تاريخه إلى أقل من 48 ساعة (الوقت بين أخذ العينات وصعود الطائرة) والخضوع لحجر صحي مراقب لمدة عشرة أيام، على نفقة المعنيين بالأمر، في مؤسسات محددة سلفا من طرف السلطات المحلية مع إجراء اختبار (PCR) في اليوم التاسع.

وأبرزت الوثيقة أنه يتعين على المواطنين المغاربة أو الأشخاص من أصل مغربي، الوافدين من البلدان المدرجة في اللائحة "ب"، الخضوع لحجر صحي منزلي مدته 5 أيام، مع إجراء اختبار فحص (مضاد سريع أو اختبار PCR) في اليوم الخامس.

وتشمل التدابير المشتركة، وفقا للوثيقة ذاتها، بطاقة صحية للركاب، يتم تنزيلها عبر الإنترنت قبل الصعود إلى الطائرة (يتم توزيعها أيضا على متن الطائرة أو الباخرة)، معبأة بشكل مناسب، لا سيما عنوان المسافر ورقمي هاتف يمكنان من تحديد موقعه إذا تطلب الأمر ذلك، خلال الأيام العشرة التي تلي ولوجه التراب الوطني.

كما تهم تلك التدابير الامتثال للإجراءات التي تم اتخاذها بالمغرب، والمتمثلة في ارتداء الكمامة في الخارج، والتباعد الجسدي، ونظافة اليدين.

وأشارت الوزارة إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة سيكونون معفيين من اختبار سلبي "PCR" بغض النظر عن الوجهة التي قدموا منها، مضيفة أن الشخص يعتبر ملقحا بالكامل بعد أسبوعين من تلقي آخر جرعة مطلوبة.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للقاحات المقبولة في المغرب فإنها تتمثل في "أسترازينيكا -إس كا بيو" و"سينوفارم" و"سبوتنيك" و"فايزر/بيونتيك" و "جونسون" (جونسون آند جونسون)، و"كوفيشايلد" (معهد سيروم الهندي)، و(موديرنا وسينوفاك). ومع 12 يوليوز 2021)