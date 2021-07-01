وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى ضرورة الالتزام الشديد بالتدابير الوقائية تجنبا لأي انتكاسة وبائية

دعت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، المواطنين إلى ضرورة الحيطة والالتزام الشديد بالتدابير الوقائية، وذلك من أجل تجنب أي انتكاسة وبائية "قد تعيدنا إلى نقطة الصفر"، خاصة بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي المرتبط بوباء كوفيد-19.

وأكدت الوزراة، في بلاغ لها، أنه لتفادي تدهور الوضعية الوبائية بالبلاد، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة للفيروس تتميز بسرعة الانتشار وانتقال العدوى، فإنها تدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الحيطة والالتزام الشديد بالتدابير الوقائية من ارتداء للكمامة بشكل سليم، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات غير الضرورية والحرص على النظافة العامة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، سجلت الوزارة، خلال اليومين الأخيرين، ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وكذا عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات، "وذلك بسبب حالات التراخي الملحوظ وعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الحاجزية، خاصة بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي الليلي وبداية العطلة الصيفية وفتح الحدود".

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، نبهت وزارة الصحة إلى أن الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي لا يعني انتهاء جائحة كوفيد-19 وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، "بل يستلزم ذلك انخراط الجميع في مواجهة هذه الجائحة بكل مسؤولية وروح وطنية للخروج ببلادنا إلى بر الأمان، في أفق تحقيق المناعة الجماعية، وتثمين المكتسبات المحققة إلى يومنا هذا، خاصة بعد تحقيق الحملة الوطنية للتلقيح نتائج مهمة حيث تم تلقيح حوالي ثلث الساكنة المغربية".

(ومع 30/06/2021)