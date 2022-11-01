وزارة الصحة تنفي صحة الوثائق التي تروج بخصوص إصلاح المنظومة الصحية

نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، صحة الوثائق التي تروج بخصوص إصلاح المنظومة الصحية، وحذرت من المعلومات المضللة المرتبطة بعمل الوزارة.

وجاء في بلاغ للوزارة أنه “لوحظ مؤخرا انتشار وتداول بعض الوثائق غير الرسمية تحمل الهوية البصرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتتضمن معطيات غير دقيقة بخصوص إصلاح المنظومة الصحية، إضافة إلى تداول أشرطة سمعية بصرية تنسب للوزارة، وتتضمن بعض ادعاءات ومعلومات مغرضة هدفها التشويش على الجهود التي تبذلها الوزارة”.

وأضاف البلاغ أنه “بناء عليه، تنفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل مطلق صحة ما يتم الترويج له في هذه الوثائق والمنشورات والأشرطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية”، مؤكدة في ذات السياق أن جميع البلاغات، الوثائق الرسمية، وكذا الانتاجات السمعية البصرية التي تصدر عن الوزارة تكون موثقة وتحمل طابع وختم الوزارة، وكذا الهوية البصرية الخاصة بها، ويتم نشرها عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، وهي الموقع الرسمي للوزارة وكذا الصفحات الرسمية الموثقة التابعة لها على منصات التواصل الاجتماعي.

كما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الرأي العام الوطني وكذا وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من صحة ما يتم ترويجه، وعدم الانسياق وراء المغالطات والادعاءات المضللة التي لا أساس لها من الصحة.

(ومع 31/10/2022)