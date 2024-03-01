تفقد عدد من المشاريع الاجتماعية الدامجة والهادفة إلى تعزيز الخارطة الاجتماعية مجاليا

قامت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مساء أمس الخميس بمراكش، بزيارة لعدد من المشاريع الاجتماعية الدامجة والهادفة إلى تعزيز الخارطة الاجتماعية مجاليا.



وتروم هذه الزيارة التفقدية تعزيز التواصل الميداني مع ممثلي القطب الاجتماعي، وكل المتدخلين في تدبير الشؤون الاجتماعية من جهة، وتعزيز آليات الإلتقائية بالجهة، وتقوية المقاربة التشاركية الدامجة لكل الفئات الاجتماعية، من جهة أخرى.



وفي هذا الصدد، قامت الوزيرة رفقة والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، بزيارة لفضاء التعليم الأولي والمركب الاجتماعي بحي الكدية الذي يقدم مختلف أنواع الإعانات والمساعدات الاجتماعية من الاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة وتقديم خدمات التكفل والادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمستفيدين من بينهم الأطفال والنساء في وضعية صعبة والمسنين والمتقاعدين والأشخاص في وضعية إعاقة.



كما زارت السيدة حيار مركز رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحي المحاميد، الذي يعمل على الخصوص على تقديم برامج وخدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي وخدمات وبرامج أخرى، إلى جانب نادي الأشخاص المسنين الذي يضم قاعات للترفيه والعلاجات الأولية والتوعية والتحسيس والرياضة.



وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة شملت عددا من المراكز الاجتماعية التي اعتمدت مفهوم "جسر" وأصبحت مقرونة بالرقمنة، مما مكن النساء من الاستفادة من حصص التكوين عن بعد عبر منصة رقمية، مضيفة أن الزيارة شكلت مناسبة للاطلاع على ورشات لإدماج أشخاص في وضعية إعاقة وتمدرسهم واستفادة مسنين من الخدمات الاجتماعية والصحية، علاوة على مراكز مواكبة النساء من أجل التمكين الاقتصادي.



وأشارت إلى أن جهة مراكش آسفي استفادت من 65 مركز جسر، موضحة أن الجانب المتعلق بالإعاقة خ صص له بالجهة 84 مليون درهم منها 44 مليون درهم مخصصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ( 12 ألف طفل مستفيد)، وأزيد من مائة من الأنشطة المدرة للدخل.



وأبرزت السيدة حيار أن هذه المشاريع تعتبر لبنات تشتغل عليها الوزارة في إطار العمل الحكومي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لبناء الدولة الاجتماعية، لافتة إلى أن هذه الإستراتيجية الجديدة تساعد على تقريب الخدمات الاجتماعية ذات جودة من المواطنين.



ومع: 29 فبراير 2024