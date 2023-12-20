وزير الخارجية السوداني يشيد بمتانة علاقات بلاده مع المغرب

أشاد وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، اليوم الثلاثاء بمراكش، بمتانة العلاقات التي تربط بين المغرب والسودان.



ونوه السيد الصادق خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما عشية انعقاد النسخة السادسة من منتدى التعاون العربي الروسي الذي تحتضنه المدينة الحمراء غدا الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية، بالاهتمام الذي يوليه البلدان للقضايا العربية وإيجاد حلول للمشاكل التي تمر بها السودان.



وأشار إلى أنه أطلع السيد بوريطة على الوضع في السودان، لاسيما في الفترة الأخيرة التي شهدت "هجوم جماعة متمردة على مؤسسات الدولة، وسعي الحكومة السودانية لتجاوز هذا الوضع عبر نهج الحوار وبوساطات إقليمية"، مرحبا بكل الجهود العربية التي تتوخى "إيجاد حل سلمي للحرب في السودان".



وتأتي هذه المباحثات الثنائية عشية انعقاد منتدى التعاون العربي الروسي، وهو الاجتماع ذو الطابع الإقليمي الذي ينعقد على مستوى وزراء الخارجية، وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة الدول العربية وروسيا سنة 2009.



وجرى اختيار المغرب لاحتضان هذه النسخة من المنتدى خلال النسخة المنصرمة التي انعقدت في أبريل بموسكو عام 2019. وبطلب من الجامعة العربية، يحتضن المغرب، الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري للجامعة العربية، هذا المنتدى.



ومع: 20 دجنبر 2023