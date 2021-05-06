وزير الخارجية الصربي لقناة (إم 24): المبادرة المغربية للحكم الذاتي مقترح "جاد للغاية" من أجل حل واقعي لنزاع الصحراء

أكد وزير الشؤون الخارجية بجمهورية صربيا، السيد نيكولا سيلاكوفيتش، يوم الأربعاء بالرباط، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد مقترحا "جادا للغاية يجب أخذه بعين الاعتبار" من أجل التوصل إلى حل واقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال السيد سيلاكوفيتش في حوار خص به قناة الأخبار المغربية (إم 24)، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، "إننا ندعم المقاربة التي اعتمدها المغرب (مخطط الحكم الذاتي) من أجل التوصل إلى حل دائم وواقعي" للنزاع المفتعل حول الصحراء.

واعتبر الوزير الصربي أن المقاربة الدبلوماسية والحوار يظلان الطريقة المثلى لحل القضايا الحساسة، مشيرا إلى أن هذا هو الحال بالنسبة للمغرب الذي وضع على الطاولة مقترحا "جادا للغاية يجب أخذه بعين الاعتبار" من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي.

وكان السيد سيلاكوفيتش الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار الاحتفال بالذكرى ال 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد أعرب في وقت سابق اليوم عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في بيان مشترك صدر عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وأشاد الوزير الصربي بجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء في إطار روح التوافق والواقعية وفي ظل الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشدد البيان على أن "جمهورية صربيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت سيادة المغرب حلا جادا وذا مصداقية".

ومع:05/05/2021