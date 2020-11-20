وزير الداخلية الإسباني : التنسيق مع المغرب "في أفضل حالاته" حاليا

أكد وزير الداخلية الإسباني السيد فرناندو غراندي مارلاسكا، يوم الجمعة بالرباط، أن التنسيق بين بلاده وبين المغرب يوجد حاليا "في أفضل حالاته".

وأوضح المسؤول الإسباني في تصريح للصحافة، عقب لقائه مع نظيره المغربي، السيد عبد الوافي لفتيت، أن التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين "يتسم بالثقة المتبادلة"ويشمل عدة مجالات خاصة محاربة الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة.

وفي هذا الإطار أشار الوزير الإسباني إلى الوضع الحالي في جزر الكناري، التي تشهد وصولا للمهاجرين السريين، مبرزا أن الطرفين حددا خلال اجتماعهما إجرءات مختلفة لمواصلة العمل في محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية.

وذكر الوزير أن هذه الإجراءت تأتي في إطار التعامل مع الوضع الجديد، لاسيما في ما يتعلق بطريق ساحل المحيط الأطلسي، مضيفا أن البلدين حققا نجاحا مهما في محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية.

وقال إن التنسيق بين الطرفين يأتي في ظرفية تتسم بانتشار وباء كورونا الذي أثر منذ بداية هذا العام على جميع المجالات، ليس فقط بالنسبة لأوروبا وأفريقيا بل للعالم ككل. وتعد هذه الزيارة الرسمية السابعة من نوعها لغراندي مارلاسكا للمغرب منذ توليه حقيبة الداخلية في يونيو 2018.

(ومع 20/11/2020)