وزير الداخلية : نسبة المشاركة في انتخابات أعضاء الغرف المهنية تبلغ 47,24 في المائة

أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن نسبة المشاركة في عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية على الصعيد الوطني، التي جرت أمس الجمعة، بلغت 47,24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية، مقابل 43 بالمائة تم تسجيلها سنة 2015.

وأوضح السيد عبد الوافي لفتيت ، في تصريح صحفي يوم السبت بالرباط، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، أن هذه الانتخابات تميزت بمشاركة 882 ألفا و736 ناخبة وناخبا في الاقتراع، أي بنسبة مشاركة بلغت 47,24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية.

وأضاف أنه تمهيدا لهذه الانتخابات المهنية، تم إخضاع اللوائح الانتخابية المهنية لعملية مراجعة استثنائية، اسفرت عن تحديد هيئة ناخبة مهنية تبلغ مليوز و866 ألفا و790 ناخبة وناخبا، مسجلة بذلك زيادة تعادل 6,34 في المائة مقارنة مع انتخابات سنة 2015.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم إحداث ما مجموعه سبعة آلاف و178 مكتبا للتصويت، منها خمسة آلاف و179 مكتبا للتصويت للغرف الفلاحية، و 982 مكتبا للتصويت لغرف التجارة والصناعة والخدمات و 912 مكتبا للتصويت لغرف الصناعة التقليدية و 105 مكتبا للتصويت لغرف الصيد البحري، وذلك لاستقبال أصوات الناخبات والناخبين على صعيد كافة أصناف الغرف المهنية، وأخذا بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي للناخبين وللأنشطة المهنية، وكذا حرصا على تقريب صناديق الاقتراع من المهنيين لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت في أحسن الظروف. وبهدف تأطير هذه المكاتب بالشكل المطلوب، يبرز السيد الوزير، تمت تعبئة 43 ألفا و68 شخصا للاضطلاع بمهام رئاسة هذه المكاتب أو المشاركة في تشكيلها وسيرها.

ومع:07/08/2021