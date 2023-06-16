وزير الداخلية يعقد اجتماع عمل بالرباط مع وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي

عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماع عمل مع وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشي أربيل، حضره عدد من كبار المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين.



وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج ضمن إطار توطيد العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، والتي شهدت تقدما ملموسا منذ التوقيع، في دجنبر 2020، على الاتفاق الثلاثي (المغرب-الولايات المتحدة-إسرائيل).



وأبرز المصدر ذاته، أن وزير الداخلية تبادل، في هذا السياق، مع نظيره الإسرائيلي وجهات النظر حول القضايا التي تدخل في نطاق صلاحيات الوزارتين ومجالات اختصاصهما.



وأضاف أن هذا اللقاء شكل، أيضا مناسبة، للتطرق إلى القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين.



ومع: 16 يونيو 2023