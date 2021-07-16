وزير الداخلية يعقد جلسة عمل بالرباط مع نظيرته الإيطالية

عقد وزير الداخلية ، السيد عبد الوافي لفتيت يوم الجمعة بالرباط ، جلسة عمل مع نظيرته الايطالية السيدة ، لوتشيانا لامورغيس، حضرها مسؤولون من وزارتي الداخلية بالبلدين. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن السيد لفتيت أكد بهذه المناسبة على جودة التعاون بين وزارتي الداخلية بالمملكة والمغربية والجمهورية الايطالية ،المدعو الى مزيد من التعزيز ، بالنظر الى العديد من التحديات المرتبطة أساسا بالأمن والهجرة ، التي يواجهها البلدان . وذكر البلاغ في هذا الصدد بأن المقاربة المسؤولة والتعاون الفعال يعتبران الوسيلتان الملائمتان للرد على هذه التحديات.

وفي ما يتعلق بالتعاون الأمني ، وخاصة في مجال محاربة الارهاب والجريمة المنظمة ، نوه وزير الداخلية بالتعاون المثمر بين المصالح الأمنية بالبلدين، والذي يتميز بتنسيق منتظم، وتبادل مستمر للمعلومات. وبشأن القاصرين غير المرفوقين الذين يوجدون في وضعية غير شرعية، ذكر السيد لفتيت وفق المصدر ذاته ، بالالتزام الواضح والراسخ للمملكة المغربية بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم. وفي هذا الصدد أكد السيد لفتيت أن الوزارات المغربية المعنية تعمل من أجل التسوية النهائية لهذه القضية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .



واضاف البلاغ أن السيد لفتيت أكد في ختام الاجتماع أن اللقاء مع وزيرة الداخلية الايطالية يكتسي أهمية خاصة ، وسيساهم لا محالة في تعزيز علاقات التعاون بين الوزارتين ، وتقريب أكثر لوجهات النظر حول القضايا الأولوية ذات الاهتمام المشترك. ويشار الى أنه بعد لقائها بالسيد لفتيت ،استقبلت وزيرة الداخلية الايطالية من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، السيد ناصر بوريطة .

16 ومع يوليوز 2021