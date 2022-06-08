وزير الشؤون الخارجية الطوغولي يعلن عن افتتاح قنصلية عامة لبلاده قريبا بالداخلة

أعلن وزير الشؤون الخارجية والادماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج، روبرت دوسيي، يوم الثلاثاء بالرباط، عن افتتاح قنصلية عامة لبلاده قريبا بالداخلة.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مع نظيره الطوغولي، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية.

وقال السيد دوسيي ” إن هذه الخطوة تأتي لتترجم مرة أخرى الدعم المتواصل لجمهورية الطوغو للوحدة الترابية للمملكة المغربية والروابط القوية التي تجمع بين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشقيقه فخامة السيد فور غناسينغبي ، رئيس جمهورية الطوغو “.

وجدد السيد دوسيي تأكيد دعم بلاده الثابت لحل سياسي متفاوض ومتوافق بشأنه ودائم في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.

وكان الوزير الطوغولي، قد أشاد في بيان مشترك صدر عقب مباحثاته مع السيد بوريطة، اليوم، بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ” كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء” المغربية.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة احترام المعايير والمساطر داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، مجددا التأكيد على نجاعة القرار رقم 693 الصادر عن قمة قادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018، والذي كرس الإشراف الحصري للأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

من جهته، أشاد السيد بوريطة، خلال الندوة الصحفية، بالموقف الثابت لجمهورية الطوغو تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، معربا عن سعادته البالغة بقرار افتتاح قنصلية عامة لها بالداخلة.

وقال السيد بوريطة إن هذا القرار ” الذي يعد مصدر ارتياح لكافة المغاربة، يعكس الدعم الثابت لجمهورية الطوغو لسيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية “.

(ومع 07/06/2022)