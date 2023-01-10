وزير الصحة يؤكد على مجانية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الذين كانوا يستفيدون من نظام "راميد"

قال وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، يوم الاثنين بمجلس النواب، إن عملية انتقال المواطنين الذين كانوا يستفيدون من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تمت بشكل تلقائي ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين خلال الأسئلة الشفوية، أنه لا يجب أن يطرأ أي تغيير في هذا المستوى، مشيرا إلى أن من كانوا يستفيدون من هذه الخدمات، يجب أن يواصلوا الاستفادة من نفس الخدمات، معتبرا أن "الدولة هي الضامن لهذه الاستمرارية، كما أنها هي من تتكفل بجميع المستحقات".

وأشار إلى أن البيانات التي انتقلت من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الضمان الاجتماعي عرفت بعض النقص، مضيفا أن الوزارة قامت بمراسلات ودورية من أجل الحفاظ على المكتسبات بالنسبة للمواطنين الذي جددوا بطائق "راميد" السابقة الخاصة بهم.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه "فور دخول الوزارة مرحلة الاستهداف يمكننا آنذاك تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من التأمين الإجباري للتضامن، مشددا على أن هذه المرحلة مؤقتة تقوم فيها الوزارة بالمعاينة والمواكبة من خلال الرسائل من أجل استمرار تقديم نفس الخدمات.

وكشف الوزير عن إصداره لدورية يدعو فيها المستشفيات للاستمرار في مجانية الخدمات المقدمة للمستفيدين من "راميد" إلى إشعار لاحق.

(ومع 09/01/2023)