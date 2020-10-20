وزير العدل.. الوقاية والتنسيق سبيلان لمواجهة فيروس (كوفيد-19)

أكد وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر ، يوم الثلاثاء ، أن الوقاية والتنسيق سبيلان لمواجهة فيروس (كوفيد-19).

وأوضح السيد بنعبد القادر خلال مشاركته في الحوار العالمي للمسؤولين القضائيين حول "العدالة للجميع في وضعية الطوارئ" نظمته ، عن بعد ، الحكومة الكندية، وحضره وزراء العدل بعدد من الدول، أن الوقاية تهم استعمال كافة الوسائل التنظيمية والرقمية الممكنة، بينما يقوم التنسيق على الدفع بانخراط كافة الأطراف المتدخلة.

وذكر بلاغ لوزارة العدل أن السيد بنعبد القادر أبرز في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة (شراكة من أجل حكومة منفتحة)، بسياق التعبئة والتضامن الوطنيين اللذين أبان عنهما القطاع الخاص والعمومي والمانحون المتطوعون، متوقفا عند جملة الإجراءات المتخذة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لضمان استمرارية المرفق العمومي لقطاع العدالة مع ضمان السلامة الصحية للقضاة والمساعدين القضائيين والمرتفقين.

ومن بين هذه الإجراءات ، يقول الوزير ، عقد جلسات المحاكمة عن بعد، وبروتوكولات السلامة عند الولوج إلى المحاكم، وإعداد دليل للتدبير الإداري للمحاكم، وعمليات الكشف عن الفيروس، مضيفا أن هذه الإجراءات نابعة من رغبة وزارة العدل وباقي مؤسسات النظام القضائي بالمملكة في جعل سلامة القضاة والمساعدين القضائيين والمرتفقين على رأس الأولويات.وحسب البلاغ، فإن هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة تشكل أحد الانشغالات الكبرى لكافة البلدان المدعوة إلى اتخاذ تدابير تروم ضمان استمرارية مرفق العدالة، مذكرا ، في هذا الصدد ، بأن المملكة المغربية اتخذت ، منذ بداية تفشي الوباء ، تدابير غير مسبوقة، أبرزها إحداث صندوق خاص بتدبير الجائحة، تنفيذا لتعليمات ملكية سامية.

ومع 20 أكتوبر 2020